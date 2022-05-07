Тюмень, , 11:37 — REGNUM В Тюменской области за сутки зафиксирован 25 вылеченный ковидный пациент, и 32 госпитализированных с COVID-19. Об этом 6 мая сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За сутки на 7 мая коронавирус выявили у 40 тюменцев. Это на три человека больше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 7 мая коронавирус выявили у 191 009 человек, выздоровели 185 822 пациента, скончались 4303 (на два человека больше, чем днём ранее).

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