Тюмень, 7 мая, 2022, 11:37 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки зафиксирован 25 вылеченный ковидный пациент, и 32 госпитализированных с COVID-19. Об этом 7 мая сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки на 7 мая коронавирус выявили у 40 тюменцев. Это на три человека больше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 7 мая коронавирус выявили у 191 009 человек, выздоровели 185 822 пациента, скончались 4303 (на два человека больше, чем днём ранее).