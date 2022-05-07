Донецк, , 11:34 — REGNUM Сегодня, 7 мая, с территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе эвакуированы 50 человек. Об этом 7 мая сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

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Таким образом, число гражданских лиц, эвакуированных с территории меткомбината, достигло 176 человек.

За минувшие сутки, с 08:00 6 мая до 08:00 7 мая, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 373 человека, включая 43 ребенка.

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