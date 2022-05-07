Мирослава Романенко, 7 мая 2022, 12:09 — REGNUM Немецкое онлайн-издание Spiegel удалило видеоматериал с рассказом гражданки Украины Натальи Усмановой, которая была эвакуирована с завода «Азовсталь» в Мариуполе. СМИ отмечает, что в публикации были выявлены несоответствия.

Лицемерие. Антанта. Под маской мира. Советский плакат. 1920(фрагмент)
Лицемерие. Антанта. Под маской мира. Советский плакат. 1920(фрагмент)

По информации издания Junge Welt, изначально на сайте Spiegel был размещен трёхминутный видеоролик с рассказом Усмановой. На интернет-порталах других средств массовой информации, которые также публиковали общение журналистов с эвакуированной женщиной, женщина сообщила, что члены нацбатальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не говорили мирным жителям об открытии гуманитарных коридоров и не выпускали желающих уйти с завода.

Новость обсудили пользователи мессенджера Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что удаление материала изданием связано с отсутствием свободы слова, а сказанное украинкой, вероятно, не соответствует пропаганде в западных СМИ.

«Неудобная правда», — отреагировал GT.

«Правду не утаить, а ложь очень сложно продвигать», — добавил Pavel L.

«От уроды, а. Им, видать, текст перевели, и тут они прозрели: надо удалять, а то не дай Бог правду покажем», — написал Ruslan V.

«А если бы она соврала… то это бы на первую полосу поместили», — добавил Дмитрий К.

«Информация не соответствует общей лживой картине, которую пытается передать это неуважаемое издание?» — смеется FelixFrom.

Батальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в России). Украина
Батальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в России). Украина

«Свобода слова, она такая. Ещё булыжники в Россию кидают», — отреагировал Maria I.

«Европейской свободой слова можно восхищаться бесконечно, она идеальна», — пошутила Ирина К.

«Вот вам и «не двуличный» цивилизованный мир!» — с сарказмом отметила Yana.

«У западного потребителя память как у рыбки, — 3 секунды. Всё равно анализировать бы не стали. А кто не страдает отсутствием аналитического мышления, найдёт то, что достойно внимания», — написала BepOK.

«Окститесь, вам правды хочется? «Красная армия злодейски напала на трудлагерь Освенцим!» — с сарказмом написала Вера, иллюстрируя таким образом работу западных журналистов.

«Постоянно вспоминается Грузия в 2008 году и интервью американскому телеканалу, где женщина упорно не хотела говорить, что стреляли русские. В ход шли перебивания, поправки. Кто знал, что это станет только репетицией», — добавил Михаил.

«Ещё раз подтверждается, что в Европе и США лживые СМИ», — отреагировал Deuis.

«Надеюсь, эта правда достаточно провисела на сайте, чтобы её увидело как можно больше людей. Не помешало бы», — подытожил один из участников обсуждения.