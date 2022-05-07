7 мая 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что немецкое онлайн-издание Spiegel удалило видеоматериал с рассказом гражданки Украины Натальи Усмановой, которая была эвакуирована с завода «Азовсталь» в Мариуполе.

Мирослава Романенко, , 12:09 — REGNUM Немецкое онлайн-издание Spiegel удалило видеоматериал с рассказом гражданки Украины Натальи Усмановой, которая была эвакуирована с завода «Азовсталь» в Мариуполе. СМИ отмечает, что в публикации были выявлены несоответствия.

Лицемерие. Антанта. Под маской мира. Советский плакат. 1920(фрагмент)

По информации издания Junge Welt, изначально на сайте Spiegel был размещен трёхминутный видеоролик с рассказом Усмановой. На интернет-порталах других средств массовой информации, которые также публиковали общение журналистов с эвакуированной женщиной, женщина сообщила, что члены нацбатальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не говорили мирным жителям об открытии гуманитарных коридоров и не выпускали желающих уйти с завода.

Новость обсудили пользователи мессенджера Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что удаление материала изданием связано с отсутствием свободы слова, а сказанное украинкой, вероятно, не соответствует пропаганде в западных СМИ.

«Неудобная правда», — отреагировал GT.

«Правду не утаить, а ложь очень сложно продвигать», — добавил Pavel L.

«От уроды, а. Им, видать, текст перевели, и тут они прозрели: надо удалять, а то не дай Бог правду покажем», — написал Ruslan V.

«А если бы она соврала… то это бы на первую полосу поместили», — добавил Дмитрий К.

«Информация не соответствует общей лживой картине, которую пытается передать это неуважаемое издание?» — смеется FelixFrom.

Батальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в России). Украина

«Свобода слова, она такая. Ещё булыжники в Россию кидают», — отреагировал Maria I.

«Европейской свободой слова можно восхищаться бесконечно, она идеальна», — пошутила Ирина К.

«Вот вам и «не двуличный» цивилизованный мир!» — с сарказмом отметила Yana.

«У западного потребителя память как у рыбки, — 3 секунды. Всё равно анализировать бы не стали. А кто не страдает отсутствием аналитического мышления, найдёт то, что достойно внимания», — написала BepOK.

«Окститесь, вам правды хочется? «Красная армия злодейски напала на трудлагерь Освенцим!» — с сарказмом написала Вера, иллюстрируя таким образом работу западных журналистов.

«Постоянно вспоминается Грузия в 2008 году и интервью американскому телеканалу, где женщина упорно не хотела говорить, что стреляли русские. В ход шли перебивания, поправки. Кто знал, что это станет только репетицией», — добавил Михаил.

«Ещё раз подтверждается, что в Европе и США лживые СМИ», — отреагировал Deuis.

«Надеюсь, эта правда достаточно провисела на сайте, чтобы её увидело как можно больше людей. Не помешало бы», — подытожил один из участников обсуждения.