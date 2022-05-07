Екатеринбург, , 11:32 — REGNUM В Екатеринбурге детям, эвакуированным из Донбасса, собрали почти тонну гуманитарной помощи. Об этом сообщает свердловский департамент информполитики.

Гуманитарная помощь Mil.ru

Акция была проведена 7 мая на митинге-концерте. Рано утром сотни уральцев принесли к месту сбора спортивный инвентарь, гаджеты, игрушки и другие вещи, нужные детям, вынужденно покинувшим свой дом.

Мобильный пункт сбора помощи организовали представители движения #Мывместе. Они обещают, что вся помощь дойдёт до адресатов.