Екатеринбург, 7 мая, 2022, 11:32 — ИА Регнум. В Екатеринбурге детям, эвакуированным из Донбасса, собрали почти тонну гуманитарной помощи. Об этом сообщает свердловский департамент информполитики.

Mil.ru Гуманитарная помощь

Акция была проведена 7 мая на митинге-концерте. Рано утром сотни уральцев принесли к месту сбора спортивный инвентарь, гаджеты, игрушки и другие вещи, нужные детям, вынужденно покинувшим свой дом.

Мобильный пункт сбора помощи организовали представители движения #Мывместе. Они обещают, что вся помощь дойдёт до адресатов.