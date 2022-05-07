Москва, 7 мая, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Правовую оценку действиям киевских боевиков, которые обстреляли мирных граждан во время получения ими гуманитарной помощи, даст Следственный комитет России. Об этом 7 мая сообщает пресс-служба СК РФ.

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Уточняется, что, по данным следователей, украинские нацисты обстреляли жилые кварталы города Снигиревка в Николаевской области во время разгрузки бойцами Росгвардии партии гуманитарной помощи, из-за чего погибла 61-летняя местная жительница.

«Следственными органами СК России в рамках расследуемых уголовных дел о жестоком обращении с гражданским населением будет дана правовая оценка этому бесчеловечному факту преступных действий украинских силовиков, чьи имена в обязательном порядке будут установлены», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что всего с начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожены 152 самолета, 112 вертолетов, 762 БПЛА, а также 295 зенитных ракетных комплексов киевских боевиков.