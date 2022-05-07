Брюссель, 7 мая, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Общее число случаев острого гепатита неизвестного происхождения у детей и подростков в возрасте до 17 лет в странах Евросоюза составляет около 95. Об этом сообщает EurActiv со ссылкой на данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

Вирус гепатита

Эти данные включают случаи, зарегистрированные в 15 странах ЕС по состоянию на 5 мая. Наибольшее число случаев к этому дню зафиксировано в Италии и Испании (35 и 22 соответственно).

В ECDC заявили, что ведомство занимается изучением этих случаев, координируя свои действия с аналогичными организациями Великобритании и США.

4 мая медицинский эксперт Филиппа Истербрук на брифинге Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявила, что в 20 странах мира зарегистрировано 228 случаев острого гепатита неизвестного происхождения. В 20 случаях потребовалась трансплантация печени, один ребёнок умер.

Эксперт подчеркнула, что эти случаи остаются достаточно редкими. При этом она порекомендовала родителям обращаться за медицинской помощью, если у ребёнка развивается желтуха (пожелтение кожи и склер глаз), а также постоянные симптомы рвоты и диареи.

Случаи гепатита неизвестного происхождения у детей стали регистрироваться в разных странах мира весной 2022 года. 24 апреля в Роспотребнадзоре заявили, что в России не выявлено ни одного подобного случая.