Красноярск, , 11:32 — REGNUM Власти Красноярского края запросили помощь соседних регионов в связи с усложнившимся погодными условиями. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе краевого минлесхоза по итогам экстренного заседания оперативного штаба МЧС.

Пожары в Красноярском крае Агентство ГО и ЧС Красноярского края

К настоящему времени сильный ветер вызвал крупные пожары в десяти территориях региона. Скорость ветра в некоторых районах достигает 40 метров в секунду, хотя синоптики прогнозировали 25.

«Мы запросили помощь соседних наших территорий, но сами отдаём себе отчёт, что подойдёт она в лучшем случае через несколько часов. Ветровая нагрузка останется такой же по меньшей мере 4-6 часов», — отметил губернатор Александр Усс.

Как сообщало ИА REGNUM, на всей территории края введён режим ЧС, готовятся пункты временного размещения граждан и проводится эвакуация людей. В части территорий края отключена электроэнергия за исключением ряда важных объектов.

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