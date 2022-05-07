Чита, 7 мая, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Открытие новой врачебной амбулатории прошло 7 мая в селе Смоленка Читинского района Забайкальского края. Как сообщает пресс-служба правительства региона, на строительство было выделено более 36 миллионов рублей в рамках реализации плана социального развития центров экономического роста.

Правительство Забайкалья Врачебную амбулаторию построили на месте ФАПа в Смоленке

«Красивая и большая амбулатория. Видно, что по всем правилам она построена. Здесь у нас большой коллектив медицинских работников, таким составом может похвастаться не каждая амбулатория. Вы — профессионалы, благодаря вам порядка 8 тысяч забайкальцев будут получать качественную медицинскую помощь», — отметила вице-премьер правительства Забайкалья Инна Щеглова.

В амбулатории забайкальцы смогут получить консультацию акушер-гинеколога, кардиолога, невролога. Есть койки дневного стационара, процедурный кабинет, а также кабинет физиотерапии, где смогут проходить лечение пациенты с терапевтической патологией и заболеваниями нервной системы.

«Сегодня у нас прошло два значимых мероприятия, мы открыли два новых медицинских объекта в Читинском районе. Старое здание, где было расположено прежнее медучреждение, 1972 года постройки. Его площадь составляла всего 110 квадратных метров. Новая амбулатория разместилась на более чем 600 квадратных метрах. Здесь появилась возможность разделить взрослое и детское отделение. Принимать пациентов будут врачи терапевты и педиатры. Благодаря строительству качество оказания медицинской помощи будет намного выше», — рассказала исполняющая обязанности министра здравоохранения Оксана Немакина.

Как сообщало ИА REGNUM, планы ЦЭР являются неотъемлемой частью социально-экономической политики, проводимой на Дальнем Востоке полномочным представителем президента РФ Юрием Трутневым по поручению президента страны Владимира Путина. По оценке вице-премьера регионального правительства Александра Бардалеева, единая дальневосточная субсидия — это один из ключевых плюсов вступления в Дальневосточный федеральный округ.

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