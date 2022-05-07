Донецк, , 11:32 — REGNUM ВСУ на донецком направлении за минувшие сутки потеряли 36 человек личного состава и боевую технику. Об этом 7 мая сообщает Народная милиция ДНР.

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия на пути к своей цели: военная спецоперация на Украине — трансляция»

«За сутки наши военнослужащие уничтожили 36 украинских националистов, два 120-мм миномета, три БМП и один грузовой автомобиль с боекомплектом. Захвачены одна БМП и два БТР», — отмечается в сообщении.

За минувшие сутки, с 08:00 6 мая до 08:00 7 мая, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 373 человека, включая 43 ребенка.

Читайте ранее в этом сюжете: За сутки из Мариуполя эвакуированы 373 человека