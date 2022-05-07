Воронеж, , 11:30 — REGNUM Исчерпывающие меры безопасности будут приняты в Воронеже 9 мая в День Победы, сообщили в пресс-службе администрации города.

День Победы Дарья Драй © ИА REGNUM

Празднование Дня Победы станет первым массовым мероприятием в Воронеже за два последних года. Главными событиями станут военный парад, многотысячное шествие участников акции «Бессмертный полк», праздничный салют 9 мая.

Военный парад пройдет по улице Плехановской мимо гостевой трибуны на площади Ленина и театра оперы и балета. После прохождения военных колон, начнется шествие «Бессмертного полка». Маршрут участников утверждён антитеррористической комиссией. Участниками «Бессмертного полка» станут около 50 тысяч человек. Маршрут «Бессмертного полка» будет обследован и взят под охрану.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее три района Воронежской области — Россошанский, Кантемировский и Ольховатский отказались от массовых мероприятий ко Дню Победы. В приграничных районах региона действует высокий уровень террористической опасности.