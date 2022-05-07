Москва, , 11:29 — REGNUM В районе железнодорожной станции в Харьковской области Вооруженными силами (ВС) РФ была уничтожена партия поставленной киевскому режиму странами Запада военной техники. Об этом 7 мая сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Минобороны.рф

«В районе железнодорожной станции Богодухов Харьковской области уничтожено крупное скопление поступившей от США и европейских стран вооружения военной техники», — сказал он.

Кроме того, Конашенков отметил, что также в ночь на 7 мая российской военной авиацией были уничтожила 18 военных украинских объектов, включая два пункта управления в Харьковской области, пять районов сосредоточения личного состава и военной техники, три склада боеприпасов и горючего в Одесской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что два человека были ранены в результате обстрелов Донецка со стороны ВСУ.