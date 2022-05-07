Ханты-Мансийск, 7 мая, 2022, 11:29 — ИА Регнум. В Югре за сутки на 7 мая госпитализировали 20 больных с COVID-19, 88 человека выписаны по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За минувшие сутки в Югре выявлено 76 новых случаев заражения коронавирусом. Это на четыре человека больше, чем днём ранее. Лидером по числу заражений стал Сургут — 15.

С начала пандемии в Югре к 7 мая насчитывается 209 827 случаев лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 206 617 пациентов, 2540 скончались.