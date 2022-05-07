Москва, , 11:28 — REGNUM Председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение расследовать новые факты издевательств над российскими военнослужащими на территории Украины. Об этом сообщили в СК РФ.

Александр Бастрыкин Kremlin.ru

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«На видео, распространенном в интернете, неизвестные в одном из сел в Херсонской области издеваются над лежащими около БМД телами нескольких российских военных, злоумышленники растаскивают вещи погибших. В настоящее время мародеры задержаны», — отмечается в сообщении.

Следственным комитетом будут тщательно изучены все обстоятельства данного преступления, а причастные к нему привлечены к уголовной ответственности.