Красноярск, , 11:28 — REGNUM На территории Красноярского края объявлен режим ЧС из-за пожаров. Об этом заявил в своём телеграмм-канале губернатор Александр Усс, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пожар в Красноярском крае Цитата с сайта greenpeace.ru. Юлия Петренко

Глава региона провёл экстренное заседание оперативного штаба МЧС в связи с усложнившимся погодными условиями.

«Мною дано распоряжение отключить электроэнергию в части территорий края, за исключением объектов жизнеобеспечения, заправочных станций и систем водоснабжения», — отметил он.

По данным регионального минлесхоза, в настоящее время крупные пожары бушуют в десяти территориях края. Готовятся пункты временного размещения граждан и проводится эвакуация людей. Борьба с пожарами идёт при помощи наземных средств, так как использование авиации невозможно в условиях ограниченной видимости.

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