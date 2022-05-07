На территории Красноярского края введён режим ЧС из-за пожаров
Красноярск, 7 мая, 2022, 11:28 — ИА Регнум. На территории Красноярского края объявлен режим ЧС из-за пожаров. Об этом заявил в своём телеграмм-канале губернатор Александр Усс, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Глава региона провёл экстренное заседание оперативного штаба МЧС в связи с усложнившимся погодными условиями.
«Мною дано распоряжение отключить электроэнергию в части территорий края, за исключением объектов жизнеобеспечения, заправочных станций и систем водоснабжения», — отметил он.
По данным регионального минлесхоза, в настоящее время крупные пожары бушуют в десяти территориях края. Готовятся пункты временного размещения граждан и проводится эвакуация людей. Борьба с пожарами идёт при помощи наземных средств, так как использование авиации невозможно в условиях ограниченной видимости.