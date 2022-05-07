Екатеринбург, , 11:25 — REGNUM Следственный комитет ищет очевидцев нападения группы подростков-мигрантов на жительницу Екатеринбурга и её дочь. Об этом сообщает глава третьего отдела по расследованию особо важных дел свердловского Следственного комитета Александр Сапегин.

Следственный комитет Sledcom.ru

Расследование уголовного дела продолжается. Пока по нему проходят два подростка. Им вменяют хулиганство группой лиц и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

Как сообщало ИА REGNUM, преступление было совершено вечером 11 февраля. Вначале подростки унижали дочь свердловчанки, а затем, на конечной остановке автобуса, напали на её мать. Полиция изначально завела дело во отношении одного нападавшего. Но после разгоревшегося скандала силовик и поймали ещё одного налётчика.