СКР ищет очевидцев нападения подростков на свердловчанку и её дочь
Екатеринбург, 7 мая, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Следственный комитет ищет очевидцев нападения группы подростков-мигрантов на жительницу Екатеринбурга и её дочь. Об этом сообщает глава третьего отдела по расследованию особо важных дел свердловского Следственного комитета Александр Сапегин.
Расследование уголовного дела продолжается. Пока по нему проходят два подростка. Им вменяют хулиганство группой лиц и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.
Как сообщало ИА REGNUM, преступление было совершено вечером 11 февраля. Вначале подростки унижали дочь свердловчанки, а затем, на конечной остановке автобуса, напали на её мать. Полиция изначально завела дело в отношении одного нападавшего. Но после разгоревшегося скандала силовики поймали ещё одного налётчика.