Донецк, , 11:23 — REGNUM Два человека ранены в результате обстрелов Донецка со стороны ВСУ. Об этом 7 мая сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

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«Вооруженные формирования Украины атаковали Донецк, ранены 2 человека. В результате обстрела в Кировском районе ранена женщина, в Петровском районе — мужчина. Подробная информация уточняется», — отмечается в сообщении.

6 мая с территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе эвакуированы 25 человек, в том числе женщины и дети.

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