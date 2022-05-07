Иркутск, 7 мая, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Жителей Иркутской области предупредили о существенном ухудшении погодных условий. Как сообщает телеграм-канал регионального ГУ МЧС РФ, 8 мая местами в регионе ожидается усиление северо-западного, юго-западного ветра ночью до 15-20 м/с, днем до 18-23 м/с, дождь, мокрый снег.

Цитата из к/ф «Без Байкала». реж Александр Горновский. 2017. Россия После дождя

Также 8–9 мая местами по области ожидается высокая 4 класса и чрезвычайная 5 класса пожароопасность лесов. В горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья сохраняются условия для схода снежных лавин.

Как сообщало ИА REGNUM, с 30 апреля в Иркутской области действует особый противопожарный режим. При наступлении III класса и выше пожарной опасности посещение лесов гражданам запрещено.

Читайте также: В Приангарье передано экстренное предупреждение о непогоде