Москва, , 11:21 — REGNUM Из-за рассылки российскими авиакомпаниями информации об отмене рейсов в Крым отечественные туристы начали массово отменять бронирование в крымских отелях на май и июнь. Об этом 7 мая сообщил президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам президента ОСИГ, которые приводит РИА новости, гостиницы Крыма на летний период загружены пока на 40-45% и в некоторых объектах бронирования доходят до 60%, однако это происходит на фоне ожиданий туристов, что авиасообщение с Крымом будет открыто.

«На сегодняшний день зафиксированы массовые отмены бронирований на май и июнь из-за рассылки авиакомпаниями сообщений об отмене рейсов», — сказал Волков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее страны, в которых с начала мая был отменён ряд эпидемиологических мер на въезде, а также масочный режим, назвали эксперты по туризму.