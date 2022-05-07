Краснодар, 7 мая, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Более 150 обманутым дольщикам в Краснодаре будут выплачены компенсации, решение принял наблюдательный совет федерального Фонда развития территорий, об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Долевое строительство

В общей сложности компенсации будут выплачены 716 участникам долевого строительства в 10 регионах — всего на эти цели выделят 2,3 млрд рублей. В числе получателей компенсации — более 150 дольщиков двух литеров ЖК «Дубровка» в Краснодаре.

«Это долгожданное решение для людей. Застройщик не выполнил своих обязательств перед участниками строительства, и мы были вынуждены обратиться в федеральный фонд, чтобы с его помощью либо достроить дома, либо выплатить компенсации. Фонд принял решение о выплатах. Со своей стороны, край выделяет суммы для взноса», — прокомментировал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

На данный момент в реестре проблемных объектов числятся 154 долгостроя края. В 2022 году запланировали восстановить права дольщиков по 85 домам, в том числе при поддержке Фонда развития территорий. Полностью решить проблему обманутых дольщиков в регионе намерены до конца 2023 года.