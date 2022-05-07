Москва, , 11:17 — REGNUM Российские медики подтвердили 5500 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией за истекшие сутки. 7 мая об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

COVID-19 Дарья Драй © ИА REGNUM

Сутками ранее в оперативном штабе сообщали о 5541 новых случаях COVID-19 и 2845 госпитализациях. Число госпитализаций в сравнении с предыдущим днём уменьшилось на 9,9%.

Выздоровели после COVID-19 за прошедшие сутки 8649 жителей России. Умерли от последствий коронавирусной инфекции 132 человека.

Смертность от COVID-19 в России опустилась ниже 150 случаев в сутки в начале мая 2022 года. Суточная смертность превышала эту отметку с октября 2020 года.

Пик смертность от новой коронавирусной инфекции в России пришёлся на ноябрь и декабрь 2021 года. Заражаемость достигла максимальных значений в феврале 2022 года в связи с распространением нового штамма вируса SARS-CoV-2 «Омикрон».