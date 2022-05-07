Томск, 7 мая, 2022, 11:16 — ИА Регнум. В Томской области за прошедшие сутки выявлено 75 новых случаев заражения коронавирусом, 28 из них госпитализированы в ковидные стационары. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 130 362. Жертвами COVID-19 к настоящему времени стали 834 человека.

По данным на 7 мая, победили коронавирус 128 036 в Томской области человек, в том числе 98 за последние сутки. Уровень коллективного иммунитета составил 45,5%.