Москва, 7 мая, 2022, 11:14 — ИА Регнум. По Красной площади в Москве в ходе репетиции парада в составе механизированной колонны прошёл парадный расчёт участников спецоперации на Украине.

Дарья Антонова ИА REGNUM Красная площадь

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Генеральная репетиция парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, завершилась на Красной площади.

Как сообщили в Минобороны РФ, в репетиции приняли участие 11 тыс. военнослужащих. Пешая колонна была сформирована из 33 парадных расчётов, в составе механизированной колонны задействовали 131 единицу современной военной техники.

В пролёте парадного строя авиации приняли участие 77 самолётов и вертолетов.