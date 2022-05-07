Иркутск, 7 мая, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Паводковая ситуация стабилизируется в Иркутской области, сообщает 7 мая телеграм-канал ГУ МЧС РФ по региону. В Катангском районе продолжают дежурить спасатели.

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По состоянию на утро 7 мая, по данным гидрологических постов, на реках Иркутской области уровни воды снижаются, в паводковых районах реки вскрылись ото льда, местами остаются забереги. На реке Нижняя Тунгуска в районе села Подволошино уровень воды за сутки снизился на 174 см и составляет 468 см при критической отметке 600 см. В районе населенного пункта Непа уровень реки упал на 32 см и составляет 519 при критической отметке 590 см. У села Преображенка уровень воды в Нижней Тунгуске снижается с вечера 6 мая и составляет 715 см при критической отметке 890 см.

Подтопленных приусадебных участков и домов нет.

Как сообщало ИА REGNUM, продолжается работа по ликвидации затороопасных явлений на реке Нижняя Тунгуска близ села Подволошино. Там были проведены превентивные мероприятия по ослаблению ледового поля взрывным способом. Произведено 53 подрыва, площадь рыхления составила 10 тысяч квадратных метров.

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