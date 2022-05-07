Севастополь, 7 мая, 2022, 11:11 — ИА Регнум. В ковид-стационары Севастополя за сутки попали 30 пациентов, сообщили в департаменте здравоохранения города 7 мая. Накануне, 6 мая, сообщалось о 21 госпитализированном севастопольцев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

Выписаны за минувшие сутки после ковида 38 пациентов. В коронавирусных стационарах на утро 7 мая остаются 160 пациентов, из них 80 — с подтвержденным COVID-19.

За сутки в городе положительные результаты тестов на коронавирус получил ещё 31 человек — это на семь случаев заражения меньше, чем накануне. Скончался один пациент.

Всегоза период пандемии коронавируса в Севастополе подтверждено 83 693 случая заражения, выздоровели 81 009 человек, жертвами инфекции стали 2 340 севастопольцев.