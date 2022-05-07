Лима, 7 мая 2022, 11:42 — REGNUM Представительница сборной Вооружённых сил России (ВС РФ), парашютистка Влада Кривенко, стала лучшей спортсменкой года по версии Международного совета военного спорта (CISM); торжественная церемония награждения прошла в Лиме (Перу), сообщили в Минобороны РФ.
Подчеркивается, что Кривенко является трёхкратной победительницей и обладательницей двух серебряных наград 44-го чемпионата мира CISM по парашютному спорту.
Делегацию России на мероприятии возглавляет член Совета директоров CISM от Европы, начальник Военного института физической культуры генерал-майор Олег Боцман. В состав делегации вошёл начальник Центрального спортивного клуба Армии, президент спортивного комитета CISM по скалолазанию полковник Артём Громов.
77-я Генеральная Ассамблея Международного совета военного спорта работает в Лиме с 1 по 9 мая. В рамках мероприятия члены совета обсудили проведение V зимних Всемирных военных игр в 2025 году в Швейцарии. Российская делегация презентовала III Всемирные курсантские игры, которые пройдут в августе 2022 года в Санкт-Петербурге.
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