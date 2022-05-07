Лима, 7 мая, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Представительница сборной Вооружённых сил России (ВС РФ), парашютистка Влада Кривенко, стала лучшей спортсменкой года по версии Международного совета военного спорта (CISM); торжественная церемония награждения прошла в Лиме (Перу), сообщили в Минобороны РФ.

Минобороны РФ Влада Кривенко

«На Совете директоров CISM в столице Перу путём тайного голосования членов Совета директоров CISM определены победители премии «Лучший спортсмен CISM 2021 года», среди них стала представительница сборной ВС РФ сержант Влада Кривенко», — отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что Кривенко является трёхкратной победительницей и обладательницей двух серебряных наград 44-го чемпионата мира CISM по парашютному спорту.

Делегацию России на мероприятии возглавляет член Совета директоров CISM от Европы, начальник Военного института физической культуры генерал-майор Олег Боцман. В состав делегации вошёл начальник Центрального спортивного клуба Армии, президент спортивного комитета CISM по скалолазанию полковник Артём Громов.

«Учитывая политическую ситуацию, многие федерации по видам спорта, многие спортивные организации отказали в возможности РФ и спортсменам РФ участвовать в соревнованиях. Международный совет военного спорта — это одна из немногих спортивных организаций, которая не поддержала идеи санкций. (…) В очередной раз Международный совет военного спорта подтвердил свою аполитичность и один из главных титулов Международного совета военного спорта в этом году присужден нашей Владе Кривенко», — заявил Громов.

77-я Генеральная Ассамблея Международного совета военного спорта работает в Лиме с 1 по 9 мая. В рамках мероприятия члены совета обсудили проведение V зимних Всемирных военных игр в 2025 году в Швейцарии. Российская делегация презентовала III Всемирные курсантские игры, которые пройдут в августе 2022 года в Санкт-Петербурге.