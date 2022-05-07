Донецк, , 11:08 — REGNUM Операторы мобильной связи Донецкой и Луганской Народных Республик начали автоматически предоставлять своим клиентам номера с российским префиксом +7 для звонков по внутренним российским тарифам с 7 мая.

Вышка мобильной связи Pixabay.com

Присвоение номера проводится автоматически, операторы уведомят об этом клиентов с помощью SMS-сообщения. Замена SIM-карты не потребуется.

При совершении звонков абонентами операторов из ДНР и ЛНР с кодами нумерации +38 071 и +38 072 номер телефона будет отображаться в формате +7(949) и +7(959) соответственно. Из России на такие номера можно будет звонить с использованием номера формата +7(949)-ххх-хх-хх или +7(959)-ххх-хх-хх.

При присвоении нового номера сохранятся последние семь цифр. Например, номер +380 711 234 567 будет переведён в российскую нумерацию как +7(949)1 234 567. Таким номером можно будет воспользоваться для идентификации в онлайн сервисах.

«Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании Россией суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Замена кодовой нумерации абонентов ДНР и ЛНР на вызовах в Россию является еще одним шагом к упрощению жизни обычных граждан», — прокомментировал заместитель главы Минцифры России Дмитрий Ким.