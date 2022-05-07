Красноярск, , 11:06 — REGNUM Власти Красноярского края определились с суммой выплат за информацию о виновных в возникновении лесных пожаров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Лесной пожар в Красноярском крае Цитата с сайта greenpeace.ru. Юлия Петренко

Поручение о выплатах дал на минувшей неделе губернатор Александр Усс для снижения рисков возникновения природных пожаров. Были внесены изменения в постановление о порядке использования ассигнований резервного фонда правительства региона.

«Согласно документу гражданин, сообщивший в правоохранительные органы достоверную информацию о поджигателях, получит вознаграждение в размере 10 тысяч рублей», — отметили в правительстве.

Желающие должны написать заявление в региональное агентство ГО и ЧС по специальной форме, после чего ведомство проверит информацию через правоохранителей и МЧС. Если информация подтвердилась, что деньги поступят на счёт заявителя или по почте.

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