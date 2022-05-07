Москва, 7 мая, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Всего с начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожены 152 самолета, 112 вертолетов, 762 БПЛА, а также 295 зенитных ракетных комплексов. Об этом 7 мая сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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Кроме того, уничтожены 2895 танков и других боевых бронированных машин, а также 333 установки реактивных систем залпового огня, 1364 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 2716 единиц военной автомобильной спецтехники.