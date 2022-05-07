Калуга, , 12:30 — REGNUM Митинг, посвященный памяти воинов, павших в боях Великой Отечественной войны, состоялся на Мемориальном воинском кладбище Калуги 6 мая. Это городское мероприятие ежегодно становится одним из ключевых в череде многочисленных мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Великой Победы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на городскую управу Калуги.

Участники митинга памяти возложили цветы к Мемориальной стене героев и памятнику Неизвестному Солдату kaluga-gov.ru

С приветственными речами к собравшимся обратились глава городского самоуправления Юрий Моисеев, председатель Совета ветеранов войны и труда Евгений Янкелевич, городской голова Калуги Дмитрий Денисов. Они поздравили калужан с наступающим главным праздником страны, поблагодарили ветеранов за доблестные победы и ратный труд, пожелали им крепкого здоровья и пригласили присутствующих на празднование Дня Победы 9 Мая и шествие «Бессмертный полк». Участники митинга минутой молчания почтили память павших воинов и возложили цветы и венки к Мемориальной стене героев и памятнику Неизвестному Солдату.

«За годы Великой Отечественной войны из Калужского края было призвано 175,5 тысячи человек, 136 тысяч воинов-калужан не вернулись домой к своим родным и близким. Калуга гордо носит звание Родины поискового движения страны, калужские поисковики более 30 лет возвращают из небытия имена героев, и мы продолжим преемственность поколений в деле сохранения исторической памяти», — отметил городской голова Калуги Дмитрий Денисов.

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