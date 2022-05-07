В Калуге прошёл митинг памяти павших в боях Великой Отечественной войны
Калуга, 7 мая, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Митинг, посвященный памяти воинов, павших в боях Великой Отечественной войны, состоялся на Мемориальном воинском кладбище Калуги 6 мая. Это городское мероприятие ежегодно становится одним из ключевых в череде многочисленных мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Великой Победы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на городскую управу Калуги.
С приветственными речами к собравшимся обратились глава городского самоуправления Юрий Моисеев, председатель Совета ветеранов войны и труда Евгений Янкелевич, городской голова Калуги Дмитрий Денисов. Они поздравили калужан с наступающим главным праздником страны, поблагодарили ветеранов за доблестные победы и ратный труд, пожелали им крепкого здоровья и пригласили присутствующих на празднование Дня Победы 9 Мая и шествие «Бессмертный полк». Участники митинга минутой молчания почтили память павших воинов и возложили цветы и венки к Мемориальной стене героев и памятнику Неизвестному Солдату.