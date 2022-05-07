Иркутск, 7 мая, 2022, 11:02 — ИА Регнум. В Приангарье по состоянию на 9:00 местного времени 7 мая зарегистрировано уже девять лесных пожаров на общей площади 307,5 га. Их ликвидация планируется в течение суток, сообщает телеграм-канал правительства Иркутской области.

Правительство Иркутской области Лесной пожар

Известно, что соблюдение правил пожарной безопасности в регионе контролируют 122 лесопатрульные группы. Наземный мониторинг лесопожарной обстановки на территории Иркутской области 7 мая 2022 г. выполняют подразделения министерства лесного комплекса — 122 группы в составе 370 специалистов лесной охраны.

В авиамониторинге задействованы 10 воздушных судов. Четыре вертолета Ми — 8 находятся в готовности к вылету на вновь возникающие лесные пожары.

Как сообщало ИА REGNUM, ГУ МЧС по Иркутской области обнародовало экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях погоды на 7–9 мая.

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