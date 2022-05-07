Москва, 7 мая, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Уголовное дело о геноциде по факту убийства немецко-фашистскими захватчиками свыше 500 пациенток Лотошинской областной психиатрической больницы в Подмосковье в годы Великой Отечественной войнывозбудили следователи. Об этом 7 мая сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Цитата из д/ф «Обыкновенный фашизм». Реж. Михаил Ромм. 1965. СССР Жертвы нацистов

«В Главном следственном управлении СК России по факту геноцида мирных граждан в годы Великой Отечественной войны возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 357 УК РФ «Действия, направленные на полное или частичное уничтожение национальной, этнической, расовой или религиозной группы как таковой путем убийства членов этой группы», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что, по информации следователей, в период с октября по ноябрь 1941 года офицерами и солдатами гитлеровской армии из гарнизона в населенном пункте Микулино Лотошинского района Московской области было убито свыше 500 пациенток Лотошинской областной психиатрической больницы, которых морили голодом, замораживали, травили ядами и расстреливали.

«В 2022 году на территории Московской областной психиатрической больницы №12 на месте расстрела пациенток обнаружено массовое захоронение костных останков не менее 102 человек», — указывается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители Астраханской области и Калмыкии вместе с руководителями регионов почтили память павших в жестоких сражениях на рубеже Хулхуты.