Москва, , 10:55 — REGNUM Оперативно-тактической и армейской авиацией ВС России в течении ночи поражены 18 военных объектов Украины. Об этом 7 мая сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Самолёт ВКС России Mil.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия на пути к своей цели: военная спецоперация на Украине — трансляция»

«Среди них: два пункта управления в районе Сковородниково Харьковской области, пять районов сосредоточения личного состава и военной техники, три склада боеприпасов и горючего в районе населенного пункта Дачное Одесской области», — отмечается в сообщении.

Также в районе железнодорожной станции Богодухов Харьковской области уничтожено крупное скопление поступившей от США и европейских стран вооружения военной техники. В результате ударов уничтожены до 280 националистов, выведены из строя 48 единиц вооружения и военной техники.