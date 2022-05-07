Чита, 7 мая, 2022, 10:54 — ИА Регнум. В Чите сегодня, 7 мая, организовали праздничное мероприятие «Когда мы едины — мы непобедимы!», Как сообщает телеграм-канал мэрии столицы Забайкалья, его организовали в микрорайоне Северный.

Мэрия Читы Чита. Акция «Когда мы едины — мы непобедимы!»

На праздничном митинге перед жителями Северного выступили руководитель администрации города Читы Александр Сапожников, и. о. министра образования Забайкальского края Татьяна Клименко, депутаты Читинской городской Думы Алексей Мусорин и Виталий Козак.

После окончания митинга и возложения цветов на Аллее Мужества и Славы, колонна участников празднования годовщины Великой Победы с 12-ти метровым полотнищем государственного флага РФ и 5-метровой Георгиевской лентой проследовала с духовым оркестром по «Северному Арбату», где на сцене состоялся праздничный концерт.

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне убернатор Забайкалья Александр Осипов встретился с жительницей дачного кооператива «Раздольный» Читинского района Галиной Налабординой, которая стала автором этого граффити на автобусной остановке, где нарисована украинская бабушка с флагом СССР, ставшая символом спецоперации.

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