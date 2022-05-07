Москва, , 10:52 — REGNUM Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражено 5 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также склад боеприпасов в районе населенного пункта Бахмут Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 7 мая сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Цитата из видео «Специальный брифинг Минобороны России об обстоятельствах крушения Ил-20 ВКС России у побережья Сирии». youtube.com

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Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией в течении ночи поражены 18 военных объектов Украины.