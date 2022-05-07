Москва, 7 мая, 2022, 10:48 — ИА Регнум. По указанию кураторов из США и Великобритании киевские боевики занимают позиции на территории химических предприятий Луганской Народной Республики (ЛНР) и Украины, а также ведут минирование мест хранения химикатов, чтобы при отступлении дискредитировать Вооруженные силы РФ. Об этом 6 мая вечером сообщил журналистам руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и правоохранительными органами продолжает тщательно фиксировать многочисленные вопиющие факты бесчеловечного отношения киевских властей к гражданскому населению.

Достоверно установлено, что по указанию кураторов из США и Великобритании подразделения вооруженных сил Украины и националистические батальоны на крупных предприятиях, в том числе химической промышленности, оборудуют мощные укрепрайоны.

Так, на территории предприятия «Азот» в Северодонецке Луганской Народной Республики боевики разместили тяжелое вооружение, а в качестве «живого щита» в подземных сооружениях удерживают более тысячи работников завода и местных жителей.

При этом националисты систематически обстреливают из РСЗО населенные пункты Первомайск, Стаханов и Калиново, тем самым провоцируют Вооруженные силы России на ответный удар с целью дальнейшего обвинения российских военнослужащих в уничтожении мирных жителей и возникновении техногенной катастрофы в республике. Также неонацисты заминировали емкости с химически опасными веществами (аммиак, аммиачная селитра, азотная кислота) для их немедленного подрыва в случае вынужденного оставления своих позиций.

Реализация данного циничного преступления приведет к химическому заражению воздуха, местности и водоисточников. При этом особую опасность представляет возможность попадания сильнодействующих ядовитых веществ в реку Северский Донец, которая является основной водной артерией и источником питьевой воды для Восточной Украины и республик Донбасса.

Совершение подобных бесчеловечных провокаций боевиками националистических батальонов, в соответствии с показаниями пленных военнослужащих ВСУ, спланировано и на других объектах в границах так называемого «треугольника химической промышленности» (Северодонецк, Лисичанск и Рубежное; общая площадь — 338 кв. км, население — около 300 тыс. чел.), где сконцентрированы более 30 предприятий химической промышленности, наиболее крупные: «Укрхимэнерго», Северодонецкий «ОРГХИМ», «Химпоставщик «Энергохиммаш», ООО НПП «Заря», Северодонецкий химикометаллургический завод, Северодонецкий завод жидких химических удобрений «Новоферт», ГПХЗ химический завод «Южный», химическая компания «Бензол».

Кроме того, по имеющейся достоверной оперативной информации, в населенных пунктах Высокополье, Ивановка, Князевка и Тополиное Херсонской области, а также в Апостолово Днепропетровской области до 24:00 6 мая 2022 года служба безопасности Украины планирует провокации с применением химического оружия для дальнейшего обвинения Вооруженных сил России. При этом, если ранее при подготовке подобных провокаций мирное население выводилось из района планируемого заражения, то теперь для получения максимального резонанса оповещение населения не проводилось.

Михаил Мизинцев Заранее предупреждаем «цивилизованный Запад», а также Организацию Объединенных Наций, Международный комитет Красного Креста, Организацию по запрещению химического оружия, что указанные и другие подобные провокации о якобы «злодеяниях русских» в ближайшее время украинские власти планируют широко распространить через западные СМИ и на различных интернет-ресурсах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс поддерживает Украину, но не собирается становиться стороной конфликта и нужно избегать распространения боевых действий на другие страны.