Иркутск, , 10:45 — REGNUM Иркутская область вошла в число регионов, где ветераны смогут бесплатно воспользоваться услугами такси, сообщает 7 мая телеграм-канал иркутского правительства.

Ветераны Алексей Колчин © ИА REGNUM

Программа бесплатных поездок в такси для ветеранов Великой Отечественной войны с 6 мая и до конца текущего года запущена по инициативе оргкомитета «Наша Победа» Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Эта идея в числе еще 41 региона России поддержана в Иркутской области.

Воспользоваться такси можно будет вне зависимости от целей поездки. С ветераном смогут поехать сопровождающие родственники. Просубсидированы будут поездки каждого ветерана на общую сумму до трех тысяч рублей на человека.

«В Иркутской области подобная услуга предоставляется ветеранам с 2020 года. В апреле этого года в регионе было выполнено 66 заказов», — сообщил министр цифрового развития и связи Иркутской области Игорь Рыморенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2020 года, в ходе заседания оргкомитета «Победа», которое провёл президент России Владимир Путин, Иркутску было присвоено звание «Город трудовой доблести».

«Только в областном центре было размещено несколько десятков госпиталей. Сотни советских солдат и офицеров прошли здесь лечение и вернулись в строй. Женщины и дети, не щадя сил, работали в полях и на заводах, движимые одной мыслью: все для фронта, все для Победы! Память об их трудовом подвиге мы навсегда сохраним в наших сердцах», — отметил тогда глава Приангарья Игорь Кобзев.

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