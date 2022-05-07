Омский район, Омская область, , 10:44 — REGNUM В Омской области за прошедшие сутки огнеборцы ликвидировали шесть крупных пожаров. Всего пожарные выезжали на вызовы более 250 раз, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МЧС России.

Массовые пожары в Омской области СУ СКР по Омской области

Пожары произошли в деревнях Верблюжье Саргатского района, Барсуковка Любинского района, Петровка Омского района, городе Называевске, посёлке Новоалександровка под Омском и так далее.

«Шесть из них полностью ликвидированы, а в Называевске и Петровке ликвидировано открытое горение, ведутся работы по ликвидации последствий пожара», — отметили в ведомстве.

В результате огнём повреждено 115 строений, в том числе 70 жилых домов. Площадь травяного пожара достигла 61 га. В ликвидации возгораний было задействовано 535 человек и 134 единицы техники.

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