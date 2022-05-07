Луганск, , 10:42 — REGNUM Операторы мобильной связи Донецкой и Луганской Народных Республик присвоят своим абонентам телефонные номера с префиксом +7 для звонков по внутренним российским тарифам, заявил заместитель главы Минцифры России Дмитрий Ким.

Вышка мобильной связи Pixabay.com

Возможность звонков по российской системе нумерации для абонентов в ДНР и ЛНР организована с 7 мая. Замена SIM-карты не потребуется, операторы сообщат абонентам о присвоении номера по российскому плану нумерации с помощью SMS-рассылки.

«Замена кодовой нумерации абонентов ДНР и ЛНР на вызовах в Россию является ещё одним шагом к упрощению жизни обычных граждан», — заявил замглавы Минцифры РФ.

Исполняющий обязанности министра связи и массовых коммуникаций ЛНР Андрей Еременко добавил, что звонить с помощью российского кода можно будет и внутри региона. Он подчеркнул, что это решение стало «прорывом связной блокады».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 мая советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил о прекращении деятельности украинских операторов связи в освобождённых регионах юга Украины. Он сообщил, что вближайшее время мобильная связь в этих районах будет восстановлена в российском формате.

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