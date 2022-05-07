Томск, 7 мая, 2022, 10:36 — ИА Регнум. В Томской области перед судом предстанет гендиректор компании, занимающейся геологоразведкой, а также добычей нефти и газа. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, его обвиняют в сокрытии денег организации.

Pixabay.com Подсчёт налогов

По данным следствия, с сентября по декабрь 2020 года, имея реальную возможность зачислить 3739 тыс. рублей на счета своей фирмы и погасить недоимки по налогам, предприниматель решил скрыть их.

«В настоящее время расследование уголовного дела завершено, и материалы дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением в ближайшее время будут направлены в Советский районный суд г. Томска», — отметили в ведомстве.