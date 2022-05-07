Иркутск, , 10:34 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области немного улучшилась. По состоянию на 7 мая 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8637 человек, причём двое из них погибли за последние сутки.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 292 321 (+111 за сутки). Госпитализированы 396 (-28 за сутки). В то же время выздоровели 287 404 пациента (+174 за сутки).

Ещё 679 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

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