7 мая 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление посла Украины в Германии Андрея Мельника о том, что у Киева нет причин для извинений за оскорбления канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Штайнмайера.

Оксана Переможенко, , 11:26 — REGNUM У Киева нет причин для извинений за оскорбления канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Франк-Вальтера Штайнмайера. Об этом 6 мая в эфире радиостанции Deutschlandfunk заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Канцлер Германии Олаф Шольц Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Речь идет не об извинениях, а о правильной политике в наши дни», — приводит слова Мельника ИА Красная Весна.

По словам дипломата, властям Германии стоит думать не о своих обидах, а о том, как внести свой вклад в борьбу против Российской Федерации.

Новость обсудили пользователи мессенджера Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что Германия смирится с поведением украинских политиков (прежде всего, речь о после Украины в ФРГ Андрее Мельнике), за спиной которых стоят США.

«Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался приносить извинения за то, что назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой». Если США разрешают, то почему бы и нет. А Шольцу надо понимать, что на его лысину обнаглевший Мельник ещё не один ушат помоев выльет», — написал автор телеграм-канала «Запрещённая Украина».

«Сынок Бандеры оскорбил внучка ССовца… Ого», — смеется Александр К.

«Новенькая «жена» всегда считает, что она круче прежней», — с сарказмом добавила Elmira.

«Но Шольц-то проглотил, значит, дальше будет хуже», — отреагировала Алла.

«Мелкий прыщ Мельник борз и нагл, ощущая за своей спиной дядю Сэма. В один прекрасный день он обернётся, а за спиной… никого…» — добавил Taliarus N.

Андрей Мельник Heinrich-Böll-Stiftung

«А сам Шольц-то извинений требует?» — поинтересовалась Anastasya L.

«Высокая школа украинской дипломатии!» — смеется Вера.

«Я болею за обе команды!» — иронизирует Баzin.

«Шольц теперь до конца жизни не отмоется от этого прозвища. Хоть какая-то польза от украинского посла», — пошутила Анастасия.

«Детский сад «Ромашка», штаны на лямках…» — отреагировала Maria A.

«Скоро Шольц будет перед ним извиняться. Во как немцы бесят Байдена», — смеется Олеся Е.

«Ничего этому бандерлогу не будет… Шольц утрётся и продолжит жрать кактус, так как надо терпеть во имя реванша», — отметил «День Z».

«Поймут и простят», — добавил Serge P.

«За что боролись немцы, на то и напоролись. Им и этого мало», — отметила Марина.

«Что за детский сад? И эти люди вершат судьбы мира?!» — с сарказмом подытожила Natalia.

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