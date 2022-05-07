Иркутск, , 10:30 — REGNUM В Нижнеудинском районе Иркутской области задержаны двое местных жителей, поджигавших траву на опушке леса «чтобы лучше росли грибы», — сообщает 7 мая телеграм-канал ГУ МВД РФ по региону.

Грибы Анна Рыжкова © ИА REGNUM

На днях, в ходе патрулирования территорий, прилегающих к лесным массивам, между посёлками Чехово и Порог, участковые уполномоченные полиции отдела МВД России по Нижнеудинскому району увидели возгорания растительности. Не далеко от этого места полицейские заметили двоих мужчин. Задержанные признались, что намерено подожгли траву «чтобы в лесу лучше росли грибы».

Так как площадь горения была небольшой, сотрудникам полиции и задержанным удалось потушить огонь, не допустив его распространения.

В отношении поджигателей составлены административные протоколы по части 3 статьи 8.32 КоАП РФ «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима». Каждому из них грозит штраф в размере пяти тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, за 5 мая, в лесном фонде в Иркутской области ликвидировано пять пожаров на площади 717 га.

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