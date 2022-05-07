Абакан, 7 мая, 2022, 10:28 — ИА Регнум. В Хакасии за прошедшие сутки выявлено 26 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, общее число случаев инфицирования с начала года достигло 33 735.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Новые носители зарегистрированы в Абакане, Черногорске, Саяногорске, Усть-Абаканском, Алтайском и других районах. Большинство из них были обследованы после появления симптомов заболевания.

«4 факта заражения зарегистрировано при плановом мониторинге, 1 — при самостоятельном обследовании, 1 человек заболел после пребывания в другом субъекте, за рубежом», — отметили в правительстве.

В ковидных стационарах республики в настоящее время лечатся 51 пациент, ещё 87 носителей проходит лечение в амбулаторном режиме.