Вашингтон, 7 мая, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Иск экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа против компании Twitter, владеющей одноименной соцсетью, в котором оспаривается блокировка в ней бывшего американского лидера, отклонил окружной судья США. Об этом 7 мая сообщает агентство Reuters со ссылкой на решение суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Отмечается, что окружной судья не стал принимать во внимание доводы бывшего президента США о том, что соцсеть нарушила его право на свободу слова, которое гарантировано первой поправкой к американской конституции.

При этом в начале 2021 года Twitter и другие платформы социальных сетей запретили Трампу использовать свои аккаунты в них после того, как группа его сторонников была спровоцирована на штурм Капитолия в январе прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ходе телефонных переговоров с высшими должностными лицами из сферы разведки и обороны США американский президент Джо Байден заявил, что недавние новости об обмене Вашингтона с киевским режимом данными разведки были контрпродуктивными.